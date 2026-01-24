Mehmet Fatih Çiçekli, Ocak ayında yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Ardahan Valisi olarak atanmıştı. Atamanın ardından Ardahan Valiliği’ne ait ve “T.C. Ardahan Valiliği” adıyla kullanılan resmi sosyal medya hesaplarında dikkat çekmeden bir logo güncellemesi yapıldı.

TÜRK BAYRAĞI LOGODAN ÇIKARILDI

Uzun yıllardır kullanılan eski logoda; Türkiye Cumhuriyeti’nin simgesi olan Türk Bayrağı’nın yanı sıra, kentin tarihsel ve coğrafi kimliğini yansıtan unsurlar bulunuyordu. Ardahan Kalesi, karlı dağ siluetleri ve Kura Nehri üzerindeki tarihi taş köprü figürleri bu tasarımın temel öğeleriydi.

Yeni logoda ise bu sembollerin tamamı kaldırıldı. Yerlerine kar tanesi ve yaprak figürlerinden oluşan daha sade bir tasarım tercih edildi.

TEPKİLER SONRASI GERİ ADIM ATTI

Sosyal medya üzerinden yapılan logo değişikliği kısa sürede fark edildi ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Artan tepkilerin ardından Ardahan Valiliği, logosunda bir kez daha değişikliğe gitti.

Yapılan son düzenlemeyle Türk Bayrağı logoya yeniden eklendi. Ama Türk Bayrağını görebilmek için büyüteç gerekiyor.