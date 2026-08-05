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Kaynak: AA

Yaklaşık sekiz ay önce başlatılan çalışma, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasının koordinasyonunda yürütülürken, Ardahan Arıcılar Birliği, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi ile Serhat Kalkınma Ajansının katkılarıyla devam ediyor.

Başvuru kapsamında bir sonraki adım olan ilan aşamasına kısa süre içerisinde geçilmesi öngörülüyor.

AB coğrafi işaret tescilinin tamamlanmasıyla Ardahan çiçek balının Avrupa Birliği nezdinde tescilli ürünler arasında yer alması, uluslararası pazarlarda bilinirliğinin artırılması ve ihracat imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, AB tescilinin tamamlanmasının Ardahan çiçek balının uluslararası pazardaki tanınırlığını artıracağını belirtti.

Demirci, "Çiçek balımız Avrupa yolunda diyebiliriz." dedi.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu da AB coğrafi işaret tescilinin tamamlanmasının ardından Ardahan çiçek balının yurt dışı pazarlarında daha güçlü bir konuma ulaşacağını ifade ederek, "Avrupa Birliği'nde de bu tescillendiği zaman balımızı yurt dışına ihraç edebileceğiz." dedi.