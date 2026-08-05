Kızılcık Şerbeti'nde büyük yaprak dökümü: İki oyuncu birden ayrılıyor

Kızılcık Şerbeti, Gold Film yapım imzalı, Show TV'de yayınlanan, dram türündeki popüler bir Türk televizyon dizisidir. Yayınlandığı günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan dizi, temel olarak farklı kültürlere, yaşam tarzlarına ve değer yargılarına sahip iki ailenin yollarının kesişmesini ve sonrasında yaşanan çatışmaları konu alır.