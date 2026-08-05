Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat Kızılcık Şerbeti'nde büyük yaprak dökümü: İki oyuncu birden ayrılıyor

Kızılcık Şerbeti'nde büyük yaprak dökümü: İki oyuncu birden ayrılıyor

Başarılı yapım Kızılcık Şerbeti, beşinci sezona girerken kadrosundan iki önemli ismi uğurlamaya hazırlanırken, hikâyeye dahil olacak yeni karakterle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Kaynak: Diğer
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Kızılcık Şerbeti'nde büyük yaprak dökümü: İki oyuncu birden ayrılıyor - Resim: 1

Türk televizyonlarının reyting rekorları kıran yapımı Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonunu 18 Eylül tarihinde izleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

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Kızılcık Şerbeti'nde büyük yaprak dökümü: İki oyuncu birden ayrılıyor - Resim: 2

Yeni sezonda iki oyuncuyla yollarını ayırmaya karar veren dizi ekibi, kadrosunu ise yeni bir isimle güçlendirecek.

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Kızılcık Şerbeti'nde büyük yaprak dökümü: İki oyuncu birden ayrılıyor - Resim: 3

T24'de yer alan habere göre, yapımın en çok konuşulacak ayrılığı ise, ilk dört sezondur Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in projeden ayrılması olacak.

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Kızılcık Şerbeti'nde büyük yaprak dökümü: İki oyuncu birden ayrılıyor - Resim: 4

Özellikle son sezonda hikâyenin merkezindeki isimlerden biri haline gelen Nilay'ın yanı sıra, dizinin kemik kadrosunda yer alan ve Sönmez karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan da ekibe veda edecek.

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Kızılcık Şerbeti'nde büyük yaprak dökümü: İki oyuncu birden ayrılıyor - Resim: 5

Daha önce Kıvılcım'ın halası Devrim karakteriyle Laçin Ceylan'ın kadroya katılacağı iddia edilse de bu plan son anda iptal edildi. Öte yandan dizinin yeni sezonunda Murat Aygen, Lider karakteriyle hikâyeye dahil olacak.

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Kızılcık Şerbeti'nde büyük yaprak dökümü: İki oyuncu birden ayrılıyor - Resim: 6

Kızılcık Şerbeti, Gold Film yapım imzalı, Show TV'de yayınlanan, dram türündeki popüler bir Türk televizyon dizisidir. Yayınlandığı günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan dizi, temel olarak farklı kültürlere, yaşam tarzlarına ve değer yargılarına sahip iki ailenin yollarının kesişmesini ve sonrasında yaşanan çatışmaları konu alır.

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