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Geçtiğimiz sezonu Ukrayna Premier Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi bileti almıştı.

SHAKHTAR ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇ SAHA MAÇLARI İÇİN BRENTFORD İLE GÖRÜŞÜYOR

Devam eden savaş nedeniyle maçlarını Ukrayna'da oynayamayan Shakhtar ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınından The Standard'ın haberine göre; Shakhtar Donetsk yeni sezonda Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarını oynayabilmek için Premier Lig kulübü Brentford ile görüşüyor.

Yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılması halinde Shakhtar Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha maçlarını 17 bin kişilik kapasitesi bulunan Brentford Community Stadyumu'nda oynayacak.

'İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN BAZI KULÜPLERLE GÖRÜŞMELERDE BULUNUYORUZ'

Ukrayna ekibi İngiltere ve Almanya'dan bazı kulüplerle çeşitli görüşmelerde bulunduklarını açıklayarak Brentford iddiasını da bir anlamda doğrulamış oldu.

Geçen sezon Polonya'da maçlarını oynayan Arda Turan ve ekibinin yeni adresi İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'un stadyumu olabilir.

STADA YAKIN BÖLGELERDE ÇOK SAYIDA UKRAYNA TOPLULUĞU VAR

Bu kararın altında yatan sebeplerin başında ise Brentford'a yakın Hounslow ve Ealing'de Ukrayna topluluklarının sayısının fazla olduğu gösteriliyor.

Shaktar'ın yakın zamanda bu konuyu netleştirerek Şampiyonlar Ligi'nde maçlarını oynayacağı stadyumla alakalı resmi açıklama yapması bekleniyor.