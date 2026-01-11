Futbolseverlerin heyecanla beklediği Real Madrid-Barcelona İspanya Süper Kupa Finali için geri sayıma geçildi.

XABI ALONSO'NUN İLK 11 KARARI BELLİ OLDU

Suudi Arabistan'da TSİ 22:00'de oynanacak El Clasico öncesi Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun kararı belli oldu.

ARDA GÜLER YERİNE CAMAVINGA BAŞLAYACAK

İspanyol basını, Xabi Alonso'nun dev maçta milli yıldız Arda Güler'i yedek oturtacağı ve yerine ise Camavinga'nın ilk 11'de sahaya çıkacağını bildirdi.

Sezon başından itibaren Alonso'nun sahada en güvendiği isimlerden biri olan Arda Güler'in son maçlarda üst üste yedek kalması, tartışma yarattı.

REAL MADRID'DE İKİ MAÇTA YAKLAŞIK 30 DAKİKA SÜRE ALDI

Son iki maçta toplamda yaklaşık 30 dakika süre alabilen Arda Güler ile ilgili Xabi Alonso'nun neden bir anda keskin şekilde fikir değiştirdiği büyük merak konusu oldu.

Bu sezon 27 maçta forma giyen Arda Güler, 3 gol, 8 asistlik performansıyla Real Madrid'e toplamda çift haneli gol katkısı sağladı.