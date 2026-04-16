Şampiyonlar Ligi'ne veda etse de Türkiye'yi gururlandıran bir performansa imza atan Arda Güler, Şampiyonlar Ligi tarafından da beklenildiği üzere onurlandırıldı.

ARDA GÜLER'İN TARİHİ GECESİ HÜZÜNLÜ BİTTİ

Dün Bayern Münih'e çeyrek final rövanş karşılaşmasında 4-3 kaybeden Real Madrid'de attığı 2 golle maçın yıldızı olan Arda Güler tarihi bir geceyi yenilginin hüznüyle tamamlamıştı.

MAÇIN OYUNCUSU OLACAKKEN HAFTANIN 11'İ İLE ONURLANDIRILDI

Real Madrid'in kazanması halinde maçın oyuncusu seçilmesine kesin gözüyle bakılan Arda Güler'in yerine bu ödülü Michael Olise almıştı.

Yine de Şampiyonlar Ligi, unutulmaz gollere imza atan Arda Güler'e haftanın 11'inde yer vermeyi ihmal etmedi.

REAL MADRID'DEN YALNIZCA ARDA GÜLER SEÇİLDİ

Arda Güler dün birçok yıldız ismin eleştirildiği Real Madrid kadrosunda bu listede yer alan tek oyuncu oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının oynandığı haftanın 11'i şu şekilde: