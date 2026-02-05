Milli gurur Arda Güler, fiziksel kondisyonuyla da sahada dikkat çekiyor. Çarşamba günü yapılan antrenmanda, A takımın fizyoterapisti Antonio Pintus’un uyguladığı fiziksel testlerde en yüksek puanı Arda aldı.

Antrenmanda, oyuncuların soludukları oksijen ve verdikleri CO₂’yi gerçek zamanlı ölçebilen metabolik maskeler kullanıldı.

Bu teknoloji, antrenör ekibine her oyuncunun aerobik performansı, solunum verimliliği ve dayanıklılık kapasitesi hakkında detaylı veri sağlıyor.

Marca'nın haberine göre, Bu testlerde Arda Güler, gruptaki en iyi sonuçları elde ederek öne çıktı. Özellikle, testlerin zorluğu ve kağıt üzerinde daha güçlü görünen Real Madrid oyuncularının profili göz önüne alındığında bu başarı dikkat çekici bulundu.