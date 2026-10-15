Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında alınan 4-3'lük mağlubiyetin ardından milli futbolcu Arda Güler'in performansından övgü dolu sözlerle bahsetti.

İtalyan teknik adam, yedek kulübesinden oyuna dahil olan ve iki asist yapan Arda Güler'in karşılaşmanın kaderini değiştirdiğini belirterek genç yıldızın futbol zekasına, tekniğine ve oyun görüşüne dikkat çekti.

'ARDA GÜLER OYUNA GİRİNCE HER ŞEY DEĞİŞTİ'

Karşılaşmanın ilk bölümünde planlarının işlediğini ancak Arda Güler'in oyuna dahil olmasıyla Real Madrid'in farklı bir kimliğe büründüğünü söyleyen Gasperini şu ifadeleri kullandı:

"Oldukça iyi gidiyorduk. Net bir planımız vardı, sahanın belirli bölgelerini kontrol ediyorduk ve istediğimiz sonucu alabileceğimize inanıyorduk. Ancak Arda Güler sahaya girdiğinde her şey değişti. Real Madrid bir anda farklı bir tempo kazandı. Pasları daha isabetli, hareketleri daha öngörülemez hâle geldi ve orta sahayı kontrol etmekte zorlanmaya başladık. Sanki tamamen farklı bir takıma karşı oynuyormuşuz gibiydi."

'ONUN YAŞINDA BÖYLE BİR YETENEK HİÇ GÖRMEDİM'

Arda Güler'in sahip olduğu özelliklerin olağanüstü olduğunu vurgulayan deneyimli teknik direktör, milli futbolcunun tek bir pasla rakip savunmanın bütün dengesini bozabildiğini söyledi.

Gasperini, Arda Güler hakkında şunları söyledi:

"Onun yaşında böylesine olağanüstü bir yeteneğe sahip oyuncu hiç görmedim. Oyun görüşü, tekniği, soğukkanlılığı ve futbolu anlama becerisi olağanüstü. Bir şeyler ortaya çıkarmak için topa birkaç kez dokunmasına gerek yok. Bazen onun tek bir pası, rakibin bütün savunma düzenini dağıtmaya yetiyor. Beni en çok etkileyen şey, geriye gelip topu alabilmesi, savunmayla hücum arasında bağlantı kurabilmesi ve oyuncularımızın korumakta zorlandığı boşlukları anında tespit edebilmesiydi. Mbappé'nin hızına karşı hazırlanabilirsiniz, Bellingham'ın koşularına karşı savunmanızı organize edebilirsiniz ama diğer herkes henüz fırsatın varlığını bile fark etmeden o pası gören bir oyuncuya karşı nasıl hazırlanabilirsiniz?"

'ZOR FUTBOLU KOLAYMIŞ GİBİ GÖSTERİYOR'

Milli futbolcuyu diğer yetenekli oyunculardan ayıran en önemli özelliğin futbol zekası olduğunu belirten Gasperini, Arda Güler'in baskı altında bile doğru çözümleri bulabildiğine dikkat çekti.

İtalyan çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zekası. Teknik açıdan yetenekli birçok oyuncu var ama Arda, tekniğini inanılmaz bir futbol zekasıyla birleştiriyor. Oyunu ne zaman hızlandıracağını, ne zaman yavaşlatacağını, ne zaman hatlar arasında oynayacağını ve ne zaman o belirleyici pası vereceğini biliyor. En korkutucu yanı, zor futbolu kolaymış gibi göstermesi. Üç rakibin arasında kalabilir ama yine de baskıdan kurtulmanın veya takım arkadaşları için fırsat yaratmanın bir yolunu bulabilir. Ona birazcık bile alan bıraktığınızda sizi cezalandırıyor. Alanını kapattığınızda ise başka bir çözüm buluyor. Özel bir oyuncunun kalitesi işte budur."

'YEDEKTEN GİRİP İKİ ASİST YAPMASI HER ŞEYİ ANLATIYOR'

Arda Güler'in yedek kulübesinden gelerek karşılaşmaya damga vurmasına da değinen Gasperini, genç yıldızın ilk 11'de başlamamasının rakipler için yanıltıcı olabileceğini ifade etti:

"Belki maçın bu kadar hızlı değişmesi beni şaşırtmış olabilir ama neler yapabildiğini gördükten sonra kalitesi beni asla şaşırtmadı. Yedek kulübesinden gelip bizim gibi bir takıma karşı iki asist yapmak, onun zihniyeti ve hazırlığı hakkında her şeyi anlatıyor. Oyuna özgüvenle girdi, sorumluluk aldı ve hemen sonuca etki etmeye başladı. Bana göre bir rakibin yapabileceği en büyük hata, Arda Güler'in ilk 11'de olmadığı için daha az tehlikeli olduğunu düşünmesidir. Rakip yorulmuşken onu sahaya sürmek, durdurulmasını daha da zorlaştırıyor."