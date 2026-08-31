OLAYLAR

1876 - Osmanlı Padişahı V. Murad tahttan indirildi; yerine kardeşi II. Abdülhamid padişah oldu.

1886 - Charleston, Güney Karolina'da deprem; 100 kişi öldü.

1890 - Brüksel Genel Senedi ile köle ticareti yasaklandı.

1910 - Zeytinburnu'nda İmalat-ı Harbiye çalışanları tarafından o zamanki İstanbul merkezli, günümüzdeki adıyla MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü kuruldu.

1913 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti kuruldu.

1918 - Vahdettin padişah oldu. O gün, Osmanlı tarihindeki son kılıç kuşanma töreni yapılmış oldu.

1928 - Bertolt Brecht'in Üç Kuruşluk Opera adlı oyununun ilk gösterimi Berlin'de yapıldı.

1939 - Almanya’da yaptırılan Batıray denizaltısı denize indirildi.

1939 - Gleiwitz Vakası: II. Dünya Savaşı'nın Avrupa'da başlamasının arefesinde, Polonyalı kılığına bürünmüş Alman güçlerince düzmece bir saldırı düzenlendi.

1957 - Malezya, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1962 - Trinidad ve Tobago, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1966 - Irak Ordusu, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin elindeki Erbil kentini ele geçirdi.

1970 - İzmir'de Akdeniz Oyunları'nın yapılacağı "Halkapınar Spor Tesisleri", inşaat sırasında yandı.

1980 - Polonya'da, Dayanışma Sendikası kuruldu.

1986 - Bir Meksika yolcu uçağı ile küçük bir uçak, Kaliforniya'nın Cerritos şehri üzerinde havada çarpıştı. Uçaklardaki 67 kişi ile yerdeki 15 kişi öldü.

1986 - Karadeniz'de bir Sovyet yolcu gemisi, bir tanker ile çarpışarak battı: 423 kişi öldü.

1988 - Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp Sınır Kapısı açıldı.

1991 - Kırgızistan, SSCB'den bağımsızlığını ilan etti.

1995 - Westwood Studios, Command & Conquer serisinin ilk oyunu olan "Command & Conquer"ı piyasaya sürdü.

1997 - Prenses Diana ile arkadaşı Dodi Al Fayed, Paris'te bir trafik kazasında öldüler.

1998 - Kuzey Kore, ilk uydusunu fırlattı.

1999 - Boeing 737-200 tipi bir yolcu uçağı, Buenos Aires'ten kalkışı sırasında düştü; 67 kişi öldü.

2005 - Bağdat'ta bir köprüde meydana gelen izdihamda yaklaşık 1000 kişi öldü.

2010 - Irak Savaşı, ABD Başkanı Barack Obama'nın konuşmasıyla resmen bitti.

DOĞUMLAR

12 - Caligula, Roma İmparatoru (ö. 41)

161 - Commodus, Roma İmparatoru (ö. 192)

1569 - Cihangir, Babür İmparatoru (ö. 1627)

1663 - Guillaume Amontons, Fransız fizikçi (ö. 1705)

1786 - Michel-Eugène Chevreul, Fransız kimyager (ö. 1889)

1802 - Hüseyin Kaptan Gradaşçeviç, Osmanlı İmparatorluğu'nda ayan sistemini kaldıran II. Mahmud'un yaptığı yeniliklere karşı ayaklanmış Bosnalı komutan (ö. 1834)

1821 - Hermann von Helmholtz, Alman fizyolog (ö. 1894)

1834 - Amilcare Ponchielli, İtalyan besteci (ö. 1886)

1837 - Édouard Jean-Marie Stephan, Fransız astronom (ö. 1923)

1843 - Georg von Hertling, Alman devlet adamı ve düşünür (ö. 1919)

1868 - Musahipzade Celal, Türk oyun yazarı (ö. 1959)

1870 - Maria Montessori, İtalyan eğitimci (ö. 1952)

1871 - James E. Ferguson, Teksaslı demokrat siyasetçi (ö. 1944)

1874 - Edward Thorndike, Amerikalı psikolog (ö. 1949)

1879 - Taişo, Japon imparatoru (ö. 1926)

1880 - Wilhelmina, Hollanda Kraliçesi (ö. 1962)

1884 - George Sarton, Belçikalı kimyager (ö. 1956)

1897 - Fredric March, Amerikalı oyuncu (ö. 1975)

1905 - Robert Fox Bacher, Amerikalı nükleer fizikçi (ö. 2004)

1908 - William Saroyan, Amerikalı oyun yazarı ve romancı (ö. 1981)

1908 - Paul-Jacques Bonzon, Fransız yazar (ö. 1978)

1913 - Bernard Lovell, İngiliz fizikçi ve radyo-astronom (ö. 2012)

1915 - Raif Aybar, Türk siyasetçi (ö. 2005)

1917 - Turgut Sunalp, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1999)

1918 - Alan Jay Lerner, Amerikalı söz yazarı (ö. 1986)

1921 - Raymond Williams, Galli yazar, akademisyen, romancı ve eleştirmen (ö. 1988)

1923 - George Voorhis, Amerikalı oyuncu (ö. 1989)

1924 - Buddy Hackett, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2003)

1925 - Maurice Pialat, Fransız yönetmen, senarist, oyuncu ve Altın Palmiye Ödülü sahibi (ö. 2003)

1928 - James Coburn, Amerikalı oyuncu (ö. 2002)

1932 - Allan Fotheringham, Kanadalı gazeteci, muhabir, köşe yazarı ve televizyon sunucusu (ö. 2020)

1935 - Frank Robinson, Amerikalı beyzbolcu (ö. 2019)

1936 - İgor Jukov, Rus piyanist, orkestra şefi ve ses mühendisi (ö. 2018)

1936 - John Mendelsohn, Amerikalı fizikçi (ö. 2019)

1937 - Warren Berlinger, Amerikalı aktör (ö. 2020)

1944 - France Castel, Kanadalı şarkıcı, oyuncu ve sunucu

1945 - Itzhak Perlman, İsrailli-Amerikalı kemancı ve orkestra şefi

1945 - Van Morrison, Kuzey İrlandalı müzisyen

1948 - Holger Osieck, Alman teknik direktör

1948 - Rudolf Schenker, Alman gitarist (Scorpions)

1948 - Serkan Acar, Türk futbolcu (ö. 2013)

1949 - H. David Politzer, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1949 - Richard Gere, Amerikalı aktör

1950 - Anne McLellan, Kanadalı liberal siyasetçi ve akademisyen

1953 - György Károly, Macar şair ve yazar (ö. 2018)

1954 - Robert Koçaryan, Ermenistan'ın 2. Devlet Başkanı

1955 - Edwin Moses, Amerikalı atlet

1956 - Tsai Ing-wen, Çin Cumhuriyeti (Tayvan) cumhurbaşkanı görevine seçilen ilk kadın başkanı

1960 - Hasan Nasrallah, Lübnan'daki Hizbullah örgütünün genel sekreteri (ö. 2024)

1962 - Dee Bradley Baker, Amerikalı ses sanatçısı

1966 - Lyuboslav Penev, Bulgar millî futbolcu

1968 - Jolene Watanabe, Amerikalı profesyonel uluslararası tenis oyuncusu ve antrenör (ö. 2019)

1969 - Muharrem Erkek, Türk avukat ve siyasetçi

1970 - Nikola Gruevski, Makedonya Başbakanı

1970 - Rania el Abdullah, Ürdün Kraliçesi

1971 - Pádraig Harrington, İrlandalı golfçü

1971 - Chris Tucker, Amerikalı oyuncu ve komedyen

1976 - Roque Júnior, Brezilyalı futbolcu

1977 - Arzu Yanardağ, Türk manken ve oyuncu

1977 - Jeff Hardy, Amerikalı profesyonel güreşçi

1977 - Ian Harte, İrlandalı millî futbolcu

1978 - Philippe Christanval, Fransız eski millî futbolcu

1979 - Ivan Cvetkov, Bulgar asıllı Hollandalı futbolcu

1979 - Mickie James, Amerikalı profesyonel güreşçi

1980 - Joe Budden, Amerikalı rapçi

1982 - Collins Mbesuma, Zambiyalı millî futbolcu

1982 - José Manuel Reina, İspanyol futbolcu

1983 - Milan Biševac, Sırp futbolcu

1983 - Ebru Şancı, Türk model, sunucu ve oyuncu

1984 - Efraín Ruales, Ekvadorlu aktör, televizyon sunucusu, model ve müzisyen (ö. 2021)

1984 - Charl Schwartzel, Güney Afrikalı golfçü

1985 - Fatih Tutak, Türk şef ve restoran sahibi

1985 - Mabel Matiz, Türk şarkıcı

1985 - Rolando, Portekizli futbolcu

1985 - Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı

1986 - Ryan Kelley, Amerikalı oyuncu

1988 - Ember Moon, Amerikalı profesyonel güreşçi

1988 - David Ospina, Kolombiyalı futbolcu

1991 - Cédric Soares, Portekizli millî futbolcu

1994 - Takeru Okada, Japon futbolcu

1994 - Shintaro Kokubu, Japon futbolcu

1995 - Gergely Bobál, Macar futbolcu

1996 - Fabio Jakobsen, Hollandalı futbolcu

1998 - Selin Geçit, Türk şarkıcı

2004 - Jang Wonyoung, Güney Koreli şarkıcı ve model

ÖLÜMLER

318 - Liu Cong, Çin'de Beş Hu On Altı Krallık döneminde Hiung-nu önderliğindeki Önceki Chao'nun üçüncü imparatoru

577 - İoannis Skolastikos, İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin 32. Konstantinopolis Ekümenik Patriği (d. y. 503)

869 - Buharî, İslam bilgini (d. 810)

1056 - Teodora, 1042'de kız kardeşi Zoi ile birlikte ve 1055-1056 yılları arasında ise tek başına tahtta kalan Bizans imparatoriçesi (d. 984)

1234 - Go-Horikawa, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 86. imparatoru (d. 1212)

1324 - II. Henri, Taç giymiş son Kudüs kralı (d. 1270)

1422 - V. Henry, İngiltere ve İrlanda Kralı (d. 1386)

1528 - Matthias Grünewald, Alman ressam (d. 1470)

1795 - François-André Danican Philidor, Fransız satranççı ve besteci (d. 1726)

1811 - Louis Antoine de Bougainville, Fransız amiral ve kâşif (Begonvil bitkisini keşfetti) (d. 1729)

1832 - Everard Home, İngiliz cerrah (d. 1756)

1867 - Charles Baudelaire, Fransız şair (d. 1821)

1920 - Wilhelm Wundt, Alman psikolog (d. 1832)

1927 - Andranik Ozanyan, Osmanlı Ermenisi gerilla lideri (d. 1865)

1855 - Eduard Meyer, Alman tarihçi (d. 1855)

1921 - Karl von Bülow, Alman mareşali (d. 1846)

1941 - Marina Tsvetayeva, Rus şair (d. 1892)

1942 - Georg von Bismarck, Alman asker (d. 1891)

1945 - Stefan Banach, Polonyalı matematikçi (d. 1892)

1948 - Andrey Jdanov, Sovyet politikacı (d. 1896)

1951 - Mazhar Osman Usman, Türk ruh ve sinir hastalıkları uzmanı (d. 1884)

1962 - Alf Spouncer, İngiliz futbolcu ve teknik direktör (d. 1877)

1963 - Georges Braque, Fransız kübist ressam (d. 1882)

1967 - Ilya Ehrenburg, Sovyet yazar (d. 1891)

1967 - Samed Behrengi, Azeri asıllı İranlı öğretmen ve çocuk hikâyeleri ile halk masalları yazarı (d. 1939)

1969 - Rocky Marciano, Amerikalı boksör (d. 1923)

1973 - John Ford, Amerikalı film yönetmeni (d. 1894)

1985 - Frank Macfarlane Burnet, Avustralyalı virolog (d. 1889)

1986 - Henry Moore, İngiliz heykeltıraş (d. 1898)

1986 - Urho Kekkonen, Fin politikacı (d. 1900)

1991 - Cliff Lumsdon, Kanadalı yüzücü (d. 1931)

1997 - Diana Frances Spencer, Galler Prensesi (d. 1961)

1997 - Dodi Al Fayed, Mısır kökenli İngiliz vatandaşı iş insanı (d. 1955)

2002 - George Porter, İngiliz kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1920)

2005 - Joseph Rotblat, İngiliz fizikçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1908)

2006 - Muhammed Abdülvahab, Mısırlı eski millî futbolcu (d. 1983)

2007 - Gay Brewer, Amerikalı golfçü (d. 1932)

2010 - Laurent Fignon, Fransız profesyonel yol bisikleti yarışçısı (d. 1960)

2011 - Rosel Zech, Alman oyuncu (d. 1940)

2012 - Sergey Sokolov, Sovyet asker ve Sovyetler Birliği Mareşali (d. 1911)

2013 - David Frost, İngiliz gazeteci, yazar ve sunucu (d. 1939)

2015 - Yalçın Güzelce, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1951)

2016 - Antonino Fernández Rodríguez, İspanyol iş insanı (d. 1917)

2017 - Richard Anderson, Amerikalı oyuncu (d. 1926)

2017 - Janne Carlsson, İsveçli müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1937)

2017 - Mike Cockerill, Avusturyalı spor gazetecisi (d. 1960)

2017 - Egon Günther, Alman film yönetmeni ve senarist (d. 1927)

2018 - Susan Brown, Amerikalı oyuncu (d. 1932)

2018 - Luigi Luca Cavalli-Sforza, İtalyan genetikçi (d. 1922)

2018 - Carole Shelley, İngiliz oyuncu (d. 1939)

2018 - Aleksandr Zaharçenko, Ukraynalı ayrılıkçı önder ve askeri lider (d. 1976)

2019 - Anna Amendola, İtalyan aktör (d. 1927)

2019 - Anthoine Hubert, Fransız otomobil yarışçısı (d. 1996)

2019 - Immanuel Wallerstein, Amerikalı sosyolog (d. 1930)

2020 - Nina Boçarova, Sovyet-Ukraynalı jimnastikçi (d. 1924)

2020 - Haldun Boysan, Türk sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (d. 1958)

2020 - Pranab Mukherjee, Hint siyasetçi (d. 1935)

2020 - Tom Seaver, Amerikalı profesyonel beyzbol atıcısı (d. 1944)

2021 - Léon Aimé, Fransız siyasetçi (d. 1924)

2021 - Vasilii Belous, Moldovalı boksör (d. 1988)

2021 - İnci Çayırlı, Türk Sanat Müziği yorumcusu ve koro şefi (d. 1935)

2021 - Francesco Morini, eski İtalyan millî futbolcudur (d. 1944)

2021 - Ferhan Şensoy, Türk oyuncu, yazar, senarist ve şair (d. 1951)

2022 - Kadir Baikenov, Kazak mühendis ve siyasetçi (d. 1944)

2022 - Lorraine Botha, Güney Afrikalı siyasetçi (d. 1965)

2022 - Normand Chaurette, Kanadalı oyun yazarı (d. 1954)

2022 - Alexander Horváth, Slovak asıllı Çekoslovak millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1938)

2024 - Sol Bamba, Fildişi Sahili millî futbolcu (d. 1985)