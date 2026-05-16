ABD genelinde on binlerce evcil hayvana ait davranış verilerini analiz eden yeni bir araştırmaya göre, köpeklerin büyük bölümü sahiplerinin düşündüğünden daha sık korku ya da kaygı yaşayabiliyor.

Daily Mail’da yer alan habere göre, çalışmanın yazarı olan Texas A&M Üniversitesi Veterinerlik ve Biyomedikal Bilimler Fakültesi Küçük Hayvan Klinik Bilimleri Bölümü’nden davranış profesörü Dr. Bonnie Beaver, 43 binden fazla hayvandaki davranışsal tepkileri inceledi. Böylece köpeklerde korku ve kaygıya ilişkin bugüne kadarki en kapsamlı veri setlerinden biri oluşturuldu.

Araştırma, tırnak kesimi ve banyo gibi bakım uygulamalarına bağlı öğrenilmiş korkular hariç tutulduğunda, köpeklerin yüzde 84’ünden fazlasının günlük durumlarda en az hafif düzeyde korku ya da kaygı belirtisi gösterdiğini ortaya koydu.

Beaver’a göre, araştırma verilerinin klinik tanılar yerine sahiplerin gözlemlerine dayanması, bulguların kontrollü ortamlardan ziyade köpeklerin gerçek hayattaki davranışlarını yansıtmasını sağladı.

“BU KORKU KRONİK HALE GELDİĞİNDE...”

En sık bildirilen tetikleyiciler arasında, evcil hayvanların düzenli olarak karşılaştığı yabancı insanlar ve yabancı köpekler yer aldı. Beaver, “Kısa süreli korku hepimizin yaşadığı bir durumdur; köpekler de bundan farklı değil. Bu korku kronik hale geldiğinde, genel iyilik halleri üzerinde etkili olmaya başlıyor” dedi.

Uzun vadeli stresin köpeklerin sağlığı üzerinde kalıcı etkiler yaratabileceği, bağışıklık sistemi ile genel yaşam kalitesi ve süresi üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabileceği belirtildi. Daha ağır vakalarda ise köpeklerin sürekli stresli durumlara maruz kalmasıyla korkunun zamanla artabileceği ifade edildi.

Beaver, “Fırtına sırasında o kadar yoğun stres yaşayan köpekler gördüm ki, eve girebilmek için tuğla duvarları kemirmeye çalışıyorlardı” dedi.

Araştırmacı, bulguların köpeklerin büyük bölümünde klinik düzeyde kaygı bozukluğu bulunduğu anlamına gelmediğini, ancak köpeklerin korku ve kaygıyı ne sıklıkla yaşadığına dair daha net bir tablo sunduğunu vurguladı.