İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri tesislere düzenlediği saldırı, bölge ülkelerinin tepkisini çekti. Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün ve Kuveyt, saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı.

'EN SERT İFADELERLE KINIYORUZ'

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in saldırısını “en sert ifadelerle” kınadığını belirterek, bunu uluslararası hukukun ve Suriye’nin egemenliğinin açık ihlali olarak niteledi. Açıklamada, bu “pervasız saldırının” ve İsrail’in 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal etmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanarak uluslararası topluma çağrı yapıldı. Suudi Arabistan, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

MISIR: AÇIK VE TEKRARLANAN İHLAL

Mısır Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı “en sert ifadelerle” kınayarak, bunun Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün “açık ve tekrarlanan ihlali” ile uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın “bariz biçimde çiğnenmesi” anlamına geldiğini belirtti. Kahire yönetimi, bu tür uygulamaların tekrarlanmasını kesin biçimde reddettiğini ifade ederek, bunların sürmesinin bölgeyi daha fazla kaos ve gerilime sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Mısır, İsrail güçlerinin işgal altındaki Suriye topraklarından “derhal ve tamamen” çekilmesini istedi.

KATAR: ULUSLARARASI HUKUKA AÇIK AYKIRILIK

Katar Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı Suriye’nin egemenliğine yönelik “açık ihlal” ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı hükümlerine “açık aykırılık” olarak değerlendirdi. Doha yönetimi, bu tür uygulamaların herhangi bir caydırıcılık olmaksızın sürmesinin uluslararası hukuka yönelik ciddi bir küçümseme anlamına geldiğini ve bölgesel güvenlik ile istikrarın temellerini sarstığını belirtti. Katar, uluslararası toplumun bu ihlalleri durdurmadaki yetersizliğinin mevcut krizin derinleşmesine katkı sunduğunu ifade etti.

ÜRDÜN: SALDIRILAR DURDURULMALI

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarını Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik “açık ihlal” ve uluslararası hukukun “bariz şekilde çiğnenmesi” olarak nitelendirdi. Bakanlık Sözcüsü Fuad el-Mecali, Ürdün’ün bu İsrail saldırısını kesin biçimde reddettiğini ve sert şekilde kınadığını belirterek, Suriye topraklarına yönelik tüm saldırıların durdurulması gerektiğini söyledi. Mecali, bu saldırıların Birleşmiş Milletler Şartı’na ve İsrail’in 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı olduğunu ifade etti.

KUVEYT: ULUSLARARASI TOPLUM SORUMLULUK ALMALI

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da İsrail’in Suriye’deki askeri tesisleri hedef almasını sert şekilde kınayarak, bu saldırıları Suriye’nin egemenliği, toprak bütünlüğü, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın açık ihlali olarak değerlendirdi. Kuveyt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumu bu ihlalleri durdurmak için sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

GOLAN TEPELERİ VE SALDIRI İDDİASI

Golan Tepeleri, İsrail tarafından 1967’den bu yana işgal altında tutuluyor. 1974’te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış alanın sınırları belirlenmişti.

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde Şam yönetimine ait askeri üslerde bir komuta merkezi ile silah depolarını vurduğunu ileri sürerken, Suriye Dışişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırıyı kınadı.