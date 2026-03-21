DHMİ büroktarı Mehmet Cemil Acar geçtiğimiz günlerde tahliye edilmiş, tahliyesine gelen itirazlar üzerine tekrar tutuklanan Acar’ın T24’ten Tolga Şardan'ın yazısına göre banka hesaplarındaki hareketler ve eşle yapılan mal devri başmüfettiş raporunda tespit edildi.

128 AYRI HESAP

Müfettişler, Acar’ın Vakıfbank’ta 128 ayrı hesabını ortaya çıkardı. Şubat 2025 itibarıyla bu hesaplardaki toplam bakiye yaklaşık 28.5 milyon lira olarak kayda geçti. Acar’ın eski eşi Ç.A’ya ait 53 hesabın ayrıntılı incelendiği raporda, hesapların toplam bakiyesinin yaklaşık 16.7 milyon lira olduğu ifade edildi.

Acar’ın 2019-2024 yılları arasında kullandığı maaş hesabını inceleyen müfettişler ayrıca giren toplam 276.3 milyon lira ve çıkan 275.8 milyon lira değerindeki para hareketlerine de raporda dikkat çekti.

Acar’ın evinde çıkanlar ve mal varlığı şöyle:

- 26 kilogram altın

- 1 milyon 320 bin dolar

- 121 bin Euro

- İki yazlık villa

- Altı apartman dairesi

- Üç dükkân

- Fabrika