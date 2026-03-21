Hatay’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde yaşanan kavga kanlı bitti. İki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek çok sayıda kişinin karıştığı şiddetli bir çatışmaya dönüştü.

Olay, Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kontrolden çıkarak taş, bıçak, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Yaşanan olayda 25 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan A.Y., A.Y. ve N.H.’nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kavga anlarının cep telefonu kamerasına da yansıdığı olayın ardından mahallede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgede gerginliğin devam ettiği ve ekiplerin tedbirlerini sürdürdüğü bildirildi.