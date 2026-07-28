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Kaynak: Haber Merkezi

Kamuoyunda "D4vd" sahne adıyla bilinen 21 yaşındaki ABD'li şarkıcı David Anthony Burke, 14 yaşındaki Celeste Rivas Hernandez'in yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada cinayet suçlamasıyla hâkim karşısına çıkacak.

Los Angeles kentinde gerçekleşen ve beş gün süren ön duruşma sürecinin ardından kararını açıklayan Hâkim Charlaine Olmedo, iddia makamının mahkemeye sunduğu kanıtların davanın görülmesi adına yeterli düzeyde şüphe oluşturduğuna hükmetti. Gerçek ismi David Anthony Burke olan genç şarkıcı; cinayet işlemek, 14 yaşından küçük bir çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismarda bulunmak ve insan kalıntılarını yasalara aykırı şekilde tahrip etmekle itham ediliyor. Sanık Burke ise yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Maktul Celeste Rivas Hernandez'e ait beden parçaları, Eylül 2025 tarihinde Burke'ün üzerine kayıtlı bir otomobilde tespit edilmişti.

Savcılık makamı, Burke'ün uzun bir sürece yayılan cinsel istismarın ardından genç kızı bıçaklayarak katlettiğini ve ardından cesedini parçalara ayırdığını ileri sürüyor. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Hernandez, aralarındaki ilişkiyi kamuoyuna açıklayacağını ve sanatçının yüksek bütçeli müzik kariyerini sonlandıracağını söyleyerek Burke'ü tehdit ediyordu.

Duruşma esnasında sunulan mesajlaşma kayıtlarında, Hernandez'in 22 Nisan 2025 tarihinde Burke'e yönelik benzer ifadeler kullandığı belirlendi. Maktulün bu mesajların hemen ertesi günü Burke tarafından temin edilen bir araçla sanığın Hollywood'da bulunan ikametine gittiği ve cinayet eyleminin bu adreste gerçekleştiği savunuluyor.

Burke'ün müdafileri ise müvekkillerinin söz konusu cinayeti işlediğine dair somut ve yeterli delil bulunmadığını beyan etti.

Sanık avukatları, Hernandez'in yaş hususunda Burke'ü yanılttığını, kendisini kimi zaman 16 kimi zaman da 18 yaşında olarak tanıttığını iddia etti. Ayrıca savunma tarafı, genç kızın ailesinin bu ilişkiden haberinin olduğunu ve kızlarının Burke ile birlikte Londra seyahatine katılmasına yazılı onay verdiğini dile getirdi.

Adli tıp raporlarında maktulün bedenindeki iki ayrı yaranın oluşum biçiminin netleştirilememesi ve Burke'ün 23 Nisan gecesi söz konusu evde bulunduğunu kanıtlayan herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsünün yer almaması da savunmanın öne sürdüğü gerekçeler arasında bulundu.

Hâkim Olmedo; cinayet ithamının yanı sıra eylemin pusu kurularak gerçekleştirilmesi, maddi çıkar elde edilmesi ve bir tanığın ortadan kaldırılması gibi ağırlaştırıcı unsurlar yönünden de yeterli şüphenin varlığına karar verdi.

Sanık Burke'ün suçlamaları yüzüne karşı dinleyeceği resmi duruşmanın 31 Ağustos tarihinde yapılacağı bildirildi. Yargılama sürecinin ise bu tarihten itibaren 90 gün içerisinde başlaması öngörülüyor. Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hochman, ön duruşma safhasında ellerinde yer alan delillerin sadece kısıtlı bir kısmını mahkemeye sunduklarını ifade etti.