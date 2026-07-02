Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi Ganim Canbolat Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilinin yedek lastiği çalınan kişi, polise başvurdu.

Araçlarının lastiği patladı: Buldukları çözüm ise hayrete düşürdü - Resim : 1

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde 4 kişinin lastiği yuvarlayarak götürdüğü görüldü. Yapılan araştırmada şüphelilerin H.T., H.A.Ö., A.P. ve S.A. olduğunu belirledi. Adreslerine yapılan baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Araçlarının lastiği patladı: Buldukları çözüm ise hayrete düşürdü - Resim : 2

Şüpheliler emniyetteki ifadesinde, araçlarının lastiğinin patlaması üzerine o saatlerde açık lastikçi bulamadıkları için otomobildeki yedek lastiği sökerek kendi araçlarına taktıklarını söyledi.

Araçlarının lastiği patladı: Buldukları çözüm ise hayrete düşürdü - Resim : 3

Şüphelilerin aracında ele geçirilen lastik ise sahibine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.