İtalya’nın kuzeyindeki Modena şehrinde dehşet bir olay yaşandı.

Saat 16.30 sıralarında 31 yaşındaki bir sürücünün, Emilia Caddesi’ne yüksek hızla girerek yayaların arasına daldığı ifade edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre araç, saatte 100 kilometrenin üzerinde hızla ilerleyerek çok sayıda yayaya çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, bir dükkanın vitrinine çarparak durabildi.

KAÇARKEN 1 KİŞİYİ DE BIÇAKLADI

Olayın ardından araçtan çıkan sürücünün kaçmaya çalıştığı, bu esnada bir kişiyi bıçakladığı belirtildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen sürücü, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Modena Belediye Başkanı Massimo Mezzetti, olayda 2’si ağır olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Bazı yerel kaynaklar ağır yaralı sayısının 4’e çıktığını aktardı.

MELONİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletirken, saldırganı durduran vatandaşlara ve polise teşekkür etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.