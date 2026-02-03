Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aydıncık ilçesinde yapılan denetimlerde bir aracın mevzuata aykırı egzoz sistemi kullandığı, standart dışı süspansiyon sistemi yaptırıldığı ve tescilli olmasına rağmen trafikte plakasız ilerlediği belirlendi.

Jandarmanın aracın sürücüsü H.G. yakalayarak hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak, standart dışı süspansiyon sistemi bulunan aracı kullanmak ve tescilli aracı plakasız kullanmak suçlarından toplam 32 bin 591 TL idari para cezası kesti. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen araç trafikten de men edildi.