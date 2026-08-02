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Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, başkent Lefkoşa'ya bağlı Metehan bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir araçta yangın çıktı. Metehan Sınır Kapısı yakınlarında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu.

Alevler, aracın bulunduğu noktanın yakınındaki bir arsada bulunan bahçeye sıçradı. Yangının bahçeye ulaşmasıyla birlikte burada bulunan kümes de alevlerden etkilendi. Kümes içerisindeki hayvanlar telef olurken, olay yerindeki bazı araçlar da zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.