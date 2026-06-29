Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ
Ordu'dan Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak şarampole devrilen araçta 1'i çocuk toplam 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 1'i çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Takla atan aracın kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.