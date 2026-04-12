Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri sayesinde tarafların yargı sürecine gitmeden uzlaşabildiğini belirtti.

Arabuluculuk uygulamalarının hızlı ve etkin sonuçlar sağladığını vurgulayan Gürlek, bu yöntemlerin mahkemelerin iş yükünü de önemli ölçüde azalttığını ifade etti.

MAHKEMELERDE İŞ YÜKÜ DÜŞTÜ

Paylaşılan verilere göre 2025 yılında arabuluculukla uyuşmazlıkların yüzde 54’ü anlaşmayla sonuçlandı.

Bu süreçte hukuk mahkemelerinin iş yükü yüzde 25,4 oranında azalırken, iş mahkemelerinde bu oran yüzde 77,5’e ulaştı.

Tüketici mahkemelerinde yüzde 46,1, asliye ticaret mahkemelerinde ise yüzde 32,9 oranında düşüş kaydedildi.

YENİ ADIMLAR YOLDA

Gürlek, vatandaşların adalet hizmetlerinden memnuniyetini artırmak amacıyla alternatif çözüm yollarının kapsamını genişletmeye devam edeceklerini belirtti.

Arabuluculuk sisteminin yaygınlaştırılmasıyla hem süreçlerin hızlanması hem de yargı üzerindeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.