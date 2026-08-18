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Teknoloji devi Apple, merakla beklenen ilk katlanabilir akıllı telefon modeli "iPhone Ultra" ile katlanabilir ekran pazarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından ve küresel GSM operatörlerinden elde edilen bilgilere göre, eylül ayında düzenlenmesi planlanan etkinlikte cihazın resmi lansmanı gerçekleştirilecek. Ancak lansmanın ardından uygulanacak kademeli satış stratejisi, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki alıcıların cihazla buluşmasını geciktirecek.

TEDARİK AKSAMLARI VE YÜKSEK BİRİM MALİYETİ ETKİLİ OLDU

Kademeli satış planının arkasında Apple'ın yeni nesil esnek ekran panellerindeki üretim ve test süreçlerinde karşılaştığı teknik zorluklar yatıyor. Ünlü teknoloji analisti Ming-Chi Kuo, teknoloji devinin lansman döneminde sınırlı sayıda —yaklaşık 7 ila 8 milyon adet— katlanabilir cihaz sevkiyatı yapabileceğini ifade ediyor. Sınırlı stok sebebiyle ön sipariş ve teslimat süreçlerinin bölge bölge açılması hedeflenirken, ABD’deki ilk teslimatların ardından 2 ila 3 aylık bir periyotta Çin ve Avrupa pazarlarının kademeye girmesi bekleniyor.

2 BİN DOLARI AŞAN FİYATIYLA EN PAHALI IPHONE OLACAK

Apple'ın daha önce Vision Pro modelinde uyguladığı kısıtlı coğrafi satış politikasının bir benzeri olan bu süreç, cihazın Türkiye erişimini de doğrudan etkileyecek. Katlanabilir iPhone Ultra’nın 2 bin doları aşan başlangıç etiketiyle markanın tarihindeki en pahalı akıllı telefon olması bekleniyor. Apple'ın kesinlansman takvimini ve dağıtım ağını eylül başında düzenleyeceği etkinlikte resmiyete kavuşturması öngörülüyor.