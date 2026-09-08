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Eski milletvekili ve siyasetçi Emin Şirin, sosyal medya hesabından Özgür Özel'e seslendi.

Şirin, 31 Mart seçimlerinde milletin kararını verdiğini belirterek, belediye başkanlarının parti değiştirmesi ve belediyelerin el değiştirmesiyle bu iradenin tartışmalı hale geldiğini savundu.

Muhalefetin yaşanan gelişmeler karşısında sürekli şikâyet ettiğini ancak bunun sonuç değiştirmediğini ifade eden Şirin, Özel'in Meclis komisyonları ve bütçe görüşmelerindeki tartışmalarla zaman kaybettiğini öne sürdü.

Emin Şirin, Özgür Özel’in siyasi inisiyatifi doğrudan ele alarak Erdoğan’a açık bir çağrıda bulunması gerektiğini belirtti.

Şirin’in önerdiği çağrı ise şöyle:

ÖZGÜR ÖZEL SAYIN ERDOĞAN’A BİR ÇAĞRI YAPMALI: “SEÇİMLERİ YENİLEYELİM”

31 Mart’ta millet kararını verdi. Şimdi o karar, belediye başkanı transferleriyle, belediyeler el değiştirerek hiçe sayılıyor. Belediyeler teker teker el değiştiriyor. Muhalefet her seferinde şikâyet ediyor, netice değişmiyor. Ortada giderek bir çaresizlik görüntüsü oluşuyor: Muhalefet şikâyet ediyor ama siyasi inisiyatifi ele alamıyor. Sayın Özgür Özel, Meclis komisyonlarında, bütçe görüşmelerinde sonuç vermeyen tartışmalarla vakit kaybediyor.

"ERDOĞAN’A AÇIK VE DOĞRUDAN BİR ÇAĞRIDA BULUNSA"

Erdoğan’a açık ve doğrudan bir çağrıda bulunsa: “Sayın Erdoğan, madem 31 Mart’ta milletin verdiği kararı değiştirmek istiyorsunuz, belediyeleri teker teker değiştirmeye çalışmayın. Gelin, gelecek ilkbaharda Cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve belediye seçimlerini birlikte yenileyelim. Süreleri kısaltacak, üç seçimi aynı tarihe çekecek anayasa değişikliğini de birlikte yapalım. Türkiye kararını yeniden versin.” Bundan daha açık, daha demokratik, daha meşru bir yol var mı? Sandığı koyalım. Millet ne diyorsa o olsun. Özgür Özel böyle bir çağrı yaparsa, bakalım Sayın Erdoğan ne cevap verecek?