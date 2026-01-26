Öğrenciler, girdikleri sınavlara ait optik cevap kağıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (AOS) üzerinden bireysel olarak inceleyebilecek.

Bu yenilik sayesinde sınav evraklarının izlenebilirliği artarken, olası itirazlarda öğrencilere kendi cevaplarını doğrudan görme fırsatı sunulacak. Erişim, yalnızca ilgili öğrencinin kendi sınav belgeleriyle sınırlı tutulacak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere tüm yasal düzenlemelere uygun güvenlik tedbirleri alınacak. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra itiraz süresi içinde sistemden görüntülenebilecek.

Uygulamanın, ölçme-değerlendirme kalitesini yükseltmesi ve öğrenci merkezli yaklaşıma güç katması hedefleniyor.