Yapay zeka sektörünün önde gelen oyuncularından Anthropic, finans piyasalarında tarihi bir adıma hazırlanıyor. Şirket yatırımcılarının beklentilerine göre, gerçekleşecek olası halka arzda piyasa değerinin 2 trilyon dolar sınırını aşabileceği öngörülüyor. Hatta bazı yatırımcı grupları, şirketin yüksek büyüme temposunu gerekçe göstererek değerleme hedefini 3 trilyon dolar seviyesine kadar çıkarıyor.

YILLIK GELİRDE 100 MİLYAR DOLAR EŞİĞİ

Yatırımcıların bu devasa değerleme beklentisinin arkasında şirketin finansal performansındaki ivme yatıyor. Anthropic'in 2026 yılı sonu itibarıyla yıllıklandırılmış gelirinin 100 ile 120 milyar dolar bandına ulaşacağı tahmin ediliyor. Yıllık yaklaşık yüzde 800 oranında büyüme kaydeden şirketin, benzer teknoloji firmalarının çarpanları dikkate alındığında 3 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasının sürpriz olmayacağı değerlendiriliyor. Şirket yönetimi tarafından resmi bir değerleme hedefi henüz ilan edilmese de haziran ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gizli halka arz başvurusunda bulunulduğu biliniyor.

MALİYETLER VE BÜYÜME HIZINDAKİ YAVAŞLAMA DİKKAT ÇEKİYOR

Rekor beklentilere karşın şirket bazı kritik zorluklarla da karşı karşıya bulunuyor. Yapay zeka modellerinin yüksek işletme maliyetleri finansal tablolar üzerinde baskı oluşturuyor; nitekim bağımsız analizler Anthropic modellerini çalıştırmanın rakiplerine göre önemli ölçüde daha maliyetli olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra, ABD Ticaret Bakanlığı'nın üst düzey modellere yönelik geçici kısıtlamaları ve ABD Savunma Bakanlığı ile devam eden hukuki süreçler nedeniyle yaz aylarında gelir büyüme hızında geçici bir yavaşlama kaydedildiği belirtiliyor. Tüm bu risklere rağmen, piyasalardaki güçlü yapay zeka talebinin halka arz sürecine olan ilgiyi yüksek tutması bekleniyor.