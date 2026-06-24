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Kaynak: DHA

Göztepe formasıyla Süper Lig'de dikkat çeken bir çıkış yakalayan Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e Trabzonspor'dan sonra Premier Lig ekibi Coventry City de talip oldu.

COVENTRY CITY ANTHONY DENNIS İÇİN TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADI

Daha önce Trabzonspor'un teklif götürdüğü Dennis için Frank Lampard yönetimindeki Coventry City devreye girdiği ve İngiliz ekibinin sarı- kırmızılıların futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

REKABETİN KIZIŞMASI GÖZTEPE'NİN İŞİNE GELDİ

Göztepe yönetimi ise 22 yaşındaki oyuncunun bonservisini 7 milyon euro olarak belirlemişti. Kurmayların taliplerin artması sonucu fiyatı daha da yukarılara çekeceği bildirildi.

ANKERSEN İNGİLİZ KULÜBÜ YETKİLİLERİYLE MASAYA OTURACAK

Şu an Londra'da olan Göztepe'nin Danimarkalı başkanı Rasmus Ankersen'in Coventry City yöneticileriyle bir görüşme daha yapacağı ifade edildi. Geçen sezon Championship'i zirvede bitiren Coventry City adını Premier Lig'e yazdırdı.