Antarktika'nın bembeyaz buzullarında 1911 yılında keşfedilen bir doğa olayı yıllardır bilim dünyasındaki en büyük gizemlerden biri olarak dikkat çekiyor. ‘Kanlı şelale’ olarak adlandırılan doğa olayının nedeni yapılan son araştırmalarla çözüldü.

Taylor Buzulu’ndan sızan kan kırmızısı akıntıların, buzulun kendi devasa ağırlığı altında yaşadığı 'fiziksel çöküş' neticesinde yüzeye fışkırdığı ilk kez somut verilerle kanıtlandı. Söz konusu doğa olayının nedeninin buzulun altında hapsolmuş basınçlı tuzlu suyun periyodik olarak kaçıp buzun üzerine akmasıyla oluştuğu öğrenildi.

Dondurucu Antarktika soğuğunda bu suyun nasıl sıvı kaldığı ve hangi mekanizmayla dışarı püskürdüğü bugüne kadar yalnızca bir teori olarak kalmıştı.

Antarctic Science dergisinde yayımlanan yeni çalışma, püskürmeleri tetikleyen ana mekanizmayı ortaya koydu. 2018 yılında bölgeye yerleştirilen GPS takip cihazları, yüksek çözünürlüklü kameralar ve derinlik sensörlerinin tesadüfen aynı anda kayıtta olması, araştırmacılara eşsiz bir veri seti sundu. Jeobilimci Peter T. Doran liderliğindeki ekip süreci dev bir süngerin üzerine basılmasına benzetiyor.

Bölgedeki aşırı soğuğa rağmen akışın kesilmemesinin sırrı ise suyun ekstrem tuzluluk oranında yatıyor. Tuz, suyun donma noktasını ciddi ölçüde düşürerek buzulun içerisindeki kanalların her zaman açık kalmasını sağlıyor. Bu keşif, Antarktika'nın jeolojik dinamiklerini anlamak adına devrim niteliğinde bir adım olarak nitelendiriliyor.