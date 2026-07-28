Yangın, Üzümlü Mahallesi sınırlarındaki ormanlık bölgede, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı.

İhbarın ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye personeli hızla olay yerine sevk edildi.

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Söndürme çalışmalarında ilk aşamada 6 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman çalışanı görev aldı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde orman yangını - Resim : 2

Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına alabilmek amacıyla ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor.