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YENİ Partili Kanko, emeklinin, asgari ücretlinin refahı için harcanması gereken 25 Avrasya Tüneli veya 25 Osmangazi Köprüsü yapacak kadar paranın iktidarın yanlış politikaları yüzünden faize gittiğini söyledi.

1 TRİLYON 464 MİLYAR LİRA

yeni Parti Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, ekonomideki gidişatı faiz üstünden değerlendirdi. Kanko, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik tablonun en acı göstergelerinden birinin yılın sadece ilk altı ayında Hazine’nin faize ödediği 1 trilyon 464 milyar lira olduğuna vurgu yaparak, “Bu para, halkın alın terinden, emeğinden ve ödediği vergilerden oluşmaktadır. Bu parayla 25 Avrasya Tüneli veya 25 Osmangazi Köprüsü yapılabilirdi” dedi.

BÜYÜYEN BORÇ YÜKÜ

Kanko, “Peki, milletimiz bu devasa kaynağın karşılığında ne aldı? Artan vergiler, zamlar, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve her geçen gün büyüyen borç yükü! İktidar, halkın kaynaklarını üretime, istihdama ve refaha yönlendirmek yerine borç ve faiz düzenine aktarıyor.

Sarayın yanlış ekonomi politikalarının faturası yine milyonlarca vatandaşımıza kesiliyor. Onların refahı için harcanması gereken paralar faize veriliyor” diye konuştu.

BU DÜZEN SÜRDÜRÜLEMEZ

Emeklinin açlığa mahkum edildiğini, yaşam savaşı veren asgari ücretliye zam yapmaya bile gerek duyulmadığını, dar gelirlinin görmezden geldiğini belirten Muhip Kanko, “Milletin ödediği vergiler neden üretime, fabrikalara, istihdama, gençlerin geleceğine ve emeklilerin refahına değil de faize gidiyor? Buradan iktidara soruyorum: Milletin parasını faize aktaran bu düzen daha ne kadar sürdürülecek?” ifadelerini kullandı.