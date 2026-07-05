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Kaynak: İHA

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde çevreyi yüksek sesli müzikle rahatsız eden araçlara yönelik işlem yaptı. Kontroller sırasında 07 N 5181 ve 07 BNA 277 plakalı araçlar durduruldu.

İncelemelerde, her iki araçta da mevzuata aykırı ses sistemi bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda 07 N 5181 plakalı otomobilin sürücüsü E.K.'ye ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde 114 bin 898 lira, 07 BNA 277 plakalı aracın sahibi E.G.'ye ise 132 bin lira idari para cezası uygulandı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından iki araç da trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.