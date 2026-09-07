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Kaynak: DHA

Yangın, saat 18.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde tek noktada başladı. Rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçrayan alevler kısa sürede yayıldı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda ev tahliye edildi. Antalya güzergahından Karaöz'e giriş yapılan noktada alevlerin yolu sarması nedeniyle karayolu ulaşıma kapatıldı.

VATANDAŞLAR DA MÜCADELEYE KATILDI

Bölgede yaşayan vatandaşlar traktörlerle alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışırken bazı mahalle sakinleri yangının evlere ulaşmasını önlemek için binaların çevresinde barikat kurdu.

Yangının evinin yakınına kadar geldiğini belirten Muhammet Özdemir, "Bana evin yakınında yangın olduğunu söylediler. Hem sağ hem sol taraf yanıyor. Evimin dibine geldi. Ağaç bir şey kalmadı" dedi.

Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış ise çok sayıda evin tahliye edildiğini belirterek, 1 evin tamamen yandığını ve can kaybı bulunmadığını açıkladı.

275 PERSONEL MÜDAHALE EDİYOR

Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personelle müdahale ediliyor.

Orman Bölge Müdürlüğü, "Yangının enerjisiyle etrafa yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlara ekiplerimiz tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir" açıklamasını yaptı.

YENİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya da yangının Karaöz ve Yeşilkaraman mahallelerini etkilediğini, Kızıllı istikametine doğru ilerlediğini belirterek çalışmaların tüm imkanlarla sürdürüldüğünü açıkladı.

ALEVLER DÖŞEMEALTI SINIRLARINA ULAŞTI

Yangının ilerlemesiyle alevler Döşemealtı ilçesi sınırlarına ulaştı. Kızıllı ve Ilıca mahallelerinde jandarma, tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesi yönünde anons yaptı.

Bölgede TOMA'lar konuşlandırılarak güvenlik önlemleri artırılırken yangın bölgesine giriş ve çıkışlar kapatıldı. Aksu hayvan barınağı da tahliye edildi. Bölgede toplam 3 mahallenin tahliye edildiği bildirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor.