​Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yapan 71 yaşındaki Rus uyruklu Galina Zhuchenko, denizde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

​Side Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tek başına tatil yapan Zhuchenko, serinlemek için Side halk plajında denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan turisti fark eden cankurtaranlar, kadını hızla kıyıya çıkardı.

​İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Galina Zhuchenko’nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

​Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Zhuchenko’nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.