Antalya’nın Serik ilçesinde bir zincir market şubesi, raflarında son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunduğunun tespit edilmesinin ardından 3 gün süreyle mühürlendi.
Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi’nde faaliyet gösteren market ve gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında bir zincir marketin raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu belirlendi.
Tespit edilen ürünlerle ilgili tutanak düzenleyen ekipler, işletme hakkında yasal işlem başlattı.
Belediye Encümeni tarafından alınan karar doğrultusunda, söz konusu market şubesi 16 Eylül itibarıyla 3 gün süreyle mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
Serik Belediyesi, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki market ve gıda işletmelerine yönelik denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.