Kaynak: İHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi 558 Sokak üzerinde yer alan bir apartmanda yaşayan 64 yaşındaki Gültekin Turhan'dan bir süredir haber alamayan komşuları, binada yoğun bir kötü koku hissetti. Özellikle Turhan'ın ikamet ettiği ikinci katta yoğunlaşan koku üzerine durumdan şüphelenen apartman sakinleri, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Alınan ihbarın ardından adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Daire kapısı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle açıldı. Eve giren ekipler, Gültekin Turhan'ı hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk kontrolde, yalnız yaşayan adamın hayatını kaybettiği netlik kazandı.

Sağlık ekiplerinin tespit sonrasında adrese çağırdığı belediye tabibi, Turhan'ın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Bu gelişme üzerine ikamete Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Uzman ekiplerin ev içerisinde ve çevrede yaptığı detaylı incelemelerin ardından, Gültekin Turhan'ın kesin ölüm nedeninin saptanabilmesi için cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Gültekin Turhan'ın vefat ettiği haberini alarak olay yerine gelen yakınları, cenazenin evden çıkarılıp araca bindirildiği esnada gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı kronik rahatsızlıkları olduğu belirtilen Turhan'ın, komşuları tarafından en son yaklaşık üç gün önce canlı görüldüğü ifade edildi. Apartmandaki koku yoğunluğu ve yapılan ilk incelemeler doğrultusunda, ölümün birkaç gün önce gerçekleşmiş olabileceği tahmin ediliyor.