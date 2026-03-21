Müren Mahallesi’nde şiddetli yağmur nedeniyle yaklaşık 1500 dönüm tarım arazisi tamamen sular altında kaldı. Drone ile çekilen görüntüler bu durumu gözler önüne serdi. Bölgede biriken su kısa sürede genişleyerek adeta doğal bir göl halini aldı.

Ramazan Bayramı tatilini değerlendiren çok sayıda vatandaş, bu ilginç gölü görmek için bölgeye akın etti.Müren Mahallesi sakinlerinden emekli sınıf öğretmeni Şakir Aksoy bu doğa olayının uzun yıllardır yaşanmadığını ifade etti.

Mahallelerine yıllardır böyle yoğun bir yağış düşmediğini vurgulayan Aksoy, "Bu yıl Allah’ın rahmeti çok güzel oldu. Buna büyük göl diyoruz, bir de küçük göl var. Hem yeraltı suları hem de içme suları açısından çok faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl su sıkıntısı yaşanmayacak. Ektiğimiz mahsuller de daha verimli olacak." dedi.

1974’te de benzer bir olayın yaşandığını hatırlatan Aksoy, o tarihten beri yalnızca küçük su birikintileri oluştuğunu, ancak bu yılki gibi büyük bir göl meydana gelmediğini belirtti.

Gölün haziran ayına kadar varlığını sürdüreceğini düşünen Aksoy, "Uzun yıllardır böyle bir su birikintisi oluşmamıştı. Bu gölün su tutması yeraltı sularının canlanması demek. İçme sularını da etkileyecek. Şu anda suyun bulunduğu alan 1500 dönüme yakın alanı kapsıyor." diye konuştu.





