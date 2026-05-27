Antalya’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde Konyaaltı Sahili Varyant girişinde yaşanan olay, kısa süreli paniğe neden oldu.

DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ

Konyaaltı Sahili açıklarında, falezlerin bulunduğu bölgede denize giren iki arkadaştan biri boğulma tehlikesi geçirdi.

Yüzme bilmediği öğrenilen Suphi Ü., denizde zorlanınca arkadaşı Nurullah Y. yardım etmek için suya girdi.

ARKADAŞINI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN SU YUTTU

Arkadaşını kurtarmaya çalışan 16 yaşındaki Nurullah Y., müdahale sırasında su yutarak kısa süreli panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla Suphi Ü. sudan çıkarılırken, Nurullah Y. kendi imkânlarıyla kıyıya ulaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nurullah Y., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

“BENİ KURTARMAYA GELDİ”

Olayı anlatan Suphi Ü., yüzme bilmediğini ve yardım çağrısı üzerine arkadaşının kendisini kurtarmaya geldiğini söyledi. Genç, yaşanan olayın ardından büyük korku yaşadıklarını ifade etti.