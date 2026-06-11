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Kaynak: AA

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheliler A.H., İ.H., A.H., A.H. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Antalya Adliyesi’ne çıkarıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin çalışmaları kapsamında, Kepez ilçesinde 25 Kasım 2014 tarihinde meydana gelen cinayet dosyası yeniden ele alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yangın sonrası bekçi kulübesinde cansız bedenine ulaşılan ve yapılan incelemelerde iki bıçak darbesi sonucu öldürüldüğü belirlenen Şeref Kocabıyık’a ait kayıp cep telefonunun izini sürdü.

Teknik incelemeler sonucunda telefonun olaydan yaklaşık dört ay sonra Gaziantep’te kullanılmaya başlandığı tespit edildi. Bunun üzerine Gaziantep’te gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınarak Antalya’ya getirildi. Olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen R.A.’nın ise Suriye’de bulunduğu belirlendi.