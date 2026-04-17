Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu değerlendirilen 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerce D.M. isimli bir işletmede yapılan aramada, 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu değerlendirildi.

Olayla ilgili adli incelemenin başlatıldığı bildirildi.