İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda İstanbul'a gelen bir TIR'da çok sayıda kaçak ürün olduğu tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından kente giriş yapan TIR, dron ile takip edildikten sonra Sarıyer'de durduruldu. TIR şoförü gözaltına alınırken araçta yapılan aramalarda 20 bin 350 paket kaçak sigara ve elektronik sigara tütünü, 7 ton 215 kilogram kıyılmış tütün, 28 bin 100 nikotin sakızı, 180 kilogram çay ve 80 kol saati ele geçirildi.