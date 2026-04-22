Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gençlerin sorularını yanıtladı.

Gençlerin sunduğu iki seçenekten birini seçmesi istenen Fidan, “Halep mi, Şam mı?” sorusuna “Kafam Şam’dan, gönlüm Halep’ten yana” yanıtını verirken, “MİT mi, Dışişleri mi?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Fidan, forum kapsamında düzenlenen “ADF Youth” etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Etkinlikte yapılan kısa soru-cevap bölümüne ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bakan Fidan, eski görevine ilişkin yöneltilen “Dışişleri mi, MİT mi?” sorusu için “Bu, cevap verebileceğim bir soru değil” ifadelerini kullanırken, “Halep mi, Şam mı?” sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.