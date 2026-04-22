Onursal Adıgüzel tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlık açıklamasında Onursal Adıgüzel için "Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

İçişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ONURSAL ADIGÜZEL’İN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal ADIGÜZEL, Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22.04.2026 tarih ve 2026/381 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."