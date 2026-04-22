YENİÇAĞ Yazarı ve ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında altın ve gümüş piyasalarına yönelik merakla beklenen değerlendirmelerini paylaştı.
Selçuk Geçer altın ve doların fırlayacağı rakamı açıkladı: 'Bir sabah ansızın' dedi
Ekonomist Selçuk Geçer, altın ve gümüş piyasalarına yönelik merakla beklenen değerlendirmelerini paylaştı. Yatırımcıların "Ne olacak?" sorusuna yanıt veren Geçer, kısa vadeli beklentilerini ve gram altın için işaret ettiği dikkat çekici fiyat hedeflerini açıkladı.Derleyen: Hava Demir
Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında yayınladığı videoda Türkiye ekonomisindeki güncel riskleri mercek altına aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in politikalarına, Merkez Bankası’nın faiz kararına ve artan döviz yüküne dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Kamu Borcunda Rekor ve Döviz Riski
Geçer, merkezi yönetimin borç stokunun Şubat itibarıyla 14 trilyon 46 milyar liraya ulaştığını belirtti. Bu borcun yüzde 52’sinin (yarısından fazlasının) döviz cinsinden (euro ve dolar) olduğunu vurguladı:
“52’si döviz cinsinden. Kur çökerse bu borç ikiye katlanır, 7,5 trilyon liradan 15 trilyon liraya fırlayabilir. Bütçe yükü katlanacak.”
Hükümetin halka “dolar, euro alma, döviz borçlanma” çağrısı yaparken kendisinin dövizle borçlanmasını eleştiren Geçer, faturanın yüksek vergi, benzin ve motorin zamlarıyla vatandaşa ödendiğini söyledi.
Gerçek Sektör ve Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu
Döviz riskinin sadece kamu borçlarında olmadığını belirten Geçer, reel sektörün 197,6 milyar dolar döviz borcu taşıdığını hatırlattı. Net uluslararası yatırım pozisyonu açığının 347 milyar dolara ulaştığını ifade ederek şöyle dedi:
“Yabancılar Türkiye’de Türklerin yurtdışındaki yatırımlarından 347 milyar dolar daha fazla yatırım yapmış durumda. Pazarı ele geçiriyorlar, kazandıkları lirayı dövize çevirip yurtdışına çıkarıyorlar. Bu yüzden marketlerde domates, biber, patlıcan pahalı.”
Enflasyon ve Üretici Fiyatları
TÜİK verilerine göre Mart’ta yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık yüzde 3,94, yıllık yüzde 35,40 artarak 20 ayın zirvesine çıktı. Şubat’ta tarımsal girdi enflasyonu ise aylık yüzde 3,10, yıllık yüzde 31,55 yükseldi.
Geçer, yaz aylarında sebze-meyve fiyatlarında düşüş beklenmemesi gerektiğini belirtti ve TÜİK verilerinin gerçek artışların altında kaldığını savundu.
City Group ve S&P gibi kurumların da benzer uyarılar yaptığını hatırlatan Geçer, “Küresel kurumlar artık Mehmet Şimşek politikalarına yeşil ışık yakmıyor. Kur şoku gelebilir diyorlar” dedi.
Kur ve Altın Tahminleri
Doların kontrollü yükseldiğini (yaklaşık 44,88 TL), ancak geçmiş deneyimlerin ani sıçramalara işaret ettiğini söyleyen Geçer, gram altının 13 bin TL’ye, hatta kur şokuyla 20 bin TL’ye çıkabileceğini ifade etti:
“Bir sabah ansızın gram altın 13 bin lira olabilir. Ons 7 bin, 8 bin, 10 bin dolara çıkarsa gram altın 20 bin liranın üzerine gider. Şaşırmayın.”
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.