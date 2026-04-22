ABD ve İsrail arasındaki savaş gerilimi ülkelerdeki faiz politikalarını etkiliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.
1 milyon TL’nin faiz kazancı değişti: En yüksek o banka veriyor
Bankaların faiz yarışı yatırımcının yüzünü güldürüyor. 1 milyon TL ana paraya aylık net 33 bin TL’den fazla getiri imkanı sunulurken, faiz oranları yüzde 46’ya dayandı. Mevduat hesapları bu oranlarla adeta ek maaş kapısına dönüştü.Süleyman Çay
Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımlarıyla birlikte bankalar arasındaki mevduat savaşı kızışmaya devam ediyor.
Tasarruf sahipleri için "altın çağ" olarak nitelendirilen bu dönemde, bankaların sunduğu yıllık faiz oranları yüzde 46 seviyelerine kadar dayandı. Güncel verilere göre, 1 milyon TL’sini bankada değerlendirmek isteyen bir vatandaş, sadece 32 günde bir asgari ücreti bile geçiyor.
Bankaların sunduğu teklifler incelendiğinde, listenin başında bu yıl ilk kez yüzde 46 faiz oranıyla Alternatif Bank (VOV Hesap) yer aldı. Bu oranla 1 milyon TL ana paraya sahip olan bir yatırımcı, bir ayın sonunda net 33 bin 271 TL kazanç sağlıyor.
İşte bankaların mevduat faiz kazancı şu şekilde;
Alternatif Bank (VOV Hesap): %46,00 faiz oranı ile 33.271 TL net getiri sağlar. Vade sonu toplam tutar 1.033.271 TL
CEPTETEB (Marifetli Hesap): %45,00 faiz oranı ile 32.548 TL net getiri sağlar. Vade sonu toplam tutar 1.032.548 TL
Odea (Günlük Kazandıran Oksijen Hesap): %45,00 faiz oranı ile 32.548 TL net getiri sağlar. Vade sonu toplam tutar 1.032.548 TL
ON Plus: %45,00 faiz oranı ile 32.548 TL net getiri sağlar. Vade sonu toplam tutar 1.032.548 TL
ING (Turuncu Hesap): %45,00 faiz oranı ile 32.548 TL net getiri sağlar. Vade sonu toplam tutar 1.032.548 TL
QNB (Kazandıran Günlük Hesap): %44,00 faiz oranı ile 31.825 TL net getiri sağlar. Vade sonu toplam tutar 1.031.825 TL
DenizBank (E-Mevduat): %43,25 faiz oranı ile 31.282 TL net getiri sağlar. Vade sonu toplam tutar 1.031.282 TL
getirfinans (Günlük Vadeli Hesap): %43,00 faiz oranı ile 31.101 TL net getiri sağlar. Vade sonu toplam tutar 1.031.101 TL
Odea (Yeni Vadeli Mevduat): %42,50 faiz oranı ile 30.740 TL net getiri sağlar. Vade sonu toplam tutar 1.030.740 TL
Hayat Finans (Avantajlı Hesap - Kâr Payı): %42,41 kâr payı oranı ile 30.675 TL net getiri sağlar. Vade sonu toplam tutar 1.030.675 TL
Akbank (Vadeli TL Hesap / Serbest Plus): %42,00 faiz oranı ile 30.378 TL net getiri sağlar. Vade sonu toplam tutar 1.030.378 TL
Yapı Kredi (Vadeli Mevduat): %42,00 faiz oranı ile 30.378 TL net getiri sağlar. Vade sonu toplam tutar 1.030.378 TL
ON (E-Mevduat): %42,00 faiz oranı ile 30.378 TL net getiri sağlar. Vade sonu toplam tutar 1.030.378 TL
getirfinans (Vadeli Hesap): %41,50 faiz oranı ile 30.016 TL net getiri sağlar. Vade sonu toplam tutar 1.030.016 TL
Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap): %41,50 faiz oranı ile 30.016 TL net getiri sağlar. Vade sonu toplam tutar 1.030.016 TL
N Kolay (N Kolay Bono): %41,00 faiz oranı ile 29.655 TL net getiri sağlar. Vade sonu toplam tutar 1.029.655 TL
Enpara (Vadeli Mevduat): %40,50 faiz oranı ile 29.293 TL net getiri sağlar. Vade sonu toplam tutar 1.029.293 TL
Türkiye İş Bankası (Vadeli TL Mevduat): %39,50 faiz oranı ile 28.570 TL net getiri sağlar. Vade sonu toplam tutar 1.028.570 TL