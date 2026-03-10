Antalya’nın Manavgat ilçesi açıklarında bugün saat 14.20 sıralarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin yaklaşık 40,8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kısa süreli hissedilen deprem, kentte endişeye yol açarken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

GÖRÜR: BÖLGE HAREKETLİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Görür, sarsıntının Helen-Kıbrıs Yayı üzerinde meydana geldiğini belirtti.

Depremin derin odaklı olduğuna dikkat çeken Görür, “Antalya Körfezi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem. Derin deprem. Muhtemelen Afrika Levhası üzerinde. Bölge hareketli. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.