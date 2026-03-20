Orta Doğu’da savaşın şiddeti artarken ABD kamuoyunda dikkat çeken bir görüş ayrılığı ortaya çıktı. Yapılan son ankete göre, Amerikalı seçmenlerin önemli bir bölümü İran’a yönelik saldırıların ABD’den çok İsrail’e fayda sağladığı görüşünde birleşiyor.

Orta Doğu Anlayışı Enstitüsü (IMEU) Politika Projesi ve Demand Progress tarafından gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 56’sı İran’a yönelik saldırıların daha çok “İsrail’e yaradığı” görüşünü dile getirdi. Aynı saldırıların ABD’nin çıkarına olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 29’da kaldı.

SİYASİ DENGELER DEĞİŞİYOR

Araştırma, ABD’nin İran politikalarına yönelik genel desteğin de sınırlı olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 53’ü saldırıları doğru bulmadığını belirtirken, yüzde 43’lük kesim ise bu politikalara destek verdiğini ifade etti.

Anket sonuçları, siyasi dengelere de yansıdı. Katılımcıların yüzde 43’ü İran’a yönelik saldırılar nedeniyle Donald Trump’ın liderliğindeki Cumhuriyetçi Parti’ye destek verme ihtimallerinin azaldığını belirtirken, yüzde 31’i ise bu nedenle desteklerinin artacağını söyledi.

Öte yandan yaş grupları arasında belirgin bir görüş ayrılığı dikkat çekti. 45 yaş altı seçmenlerin yüzde 68’i İsrail’e desteği azaltacak bir adayı tercih edeceğini ifade ederken, 45 yaş üstünde bu oran tersine dönerek yüzde 56 ile İsrail’e destek önceliği veren adaylara yöneldi.

Katılımcıların yüzde 43’ü İsrail’in ABD dış politikasında fazla etkili olduğunu düşünürken, yüzde 41’i bu etkinin “uygun” seviyede olduğunu savundu.

Anket raporunda ayrıca, İran savaşı nedeniyle Cumhuriyetçilere verilen desteğin özellikle genç seçmenler arasında zayıfladığı ve bunun yaklaşan seçimlere yansıyabileceği değerlendirmesine yer verildi.