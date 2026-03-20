Trump döneminde terörle mücadele alanında görev yapan Joe Kent, istifasının ardından ilk kez gazeteci Tucker Carlson’a konuştu. Kent, ABD’nin İran politikası ve savaş sürecine ilişkin dikkat çeken iddialar dile getirdi.

“İRAN NÜKLEER SİLAHIN EŞİĞİNDE DEĞİLDİ”

Kent, İran’ın nükleer silah geliştirme aşamasında olmadığı görüşünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Hayır, değillerdi. Haziran ayında da değillerdi. İranlıların 2004’ten beri nükleer silah geliştirmeye karşı dini bir fetvası var. Bu kamuya açık bir bilgi. Bu fetvanın ihlal edildiğine dair elimizde hiçbir istihbarat yoktu.

İranlılar Libya’da Muammer Kaddafi’nin başına gelenleri gördü. Stratejileri nükleer programlarını tamamen terk etmemekti.”



“ABD’NİN SAVAŞ KARARLARI YÖNLENDİRİLDİ”

Kent, İsrail’in askeri kapasitesine değinirken ABD’nin bölgedeki rolüne ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“İsrail kendini savunabilir, sınırlı operasyonlar yapabilir. Ama rejim değiştirme operasyonlarını tek başına gerçekleştiremez. ABD’nin yaptığı büyük çaplı operasyonları tek başına yapamaz. Orta Doğu’daki politikamızı kim belirliyor? Savaşa girip girmemeye kim karar veriyor? Bu kararın yönlendirildiğini düşünüyorum.”



“CHARLIE KIRK SUİKASTI ARAŞTIRILMADI”

Kent, Charlie Kirk ile arasında geçen bir konuşmayı da anlattı:

“Onu en son Haziran ayında gördüm. Bana ‘Bizi İran’la savaşa sokmalarını engelle’ dedi. Sonrasında kamuya açık şekilde suikasta uğradı ve bu konuda soru sormamıza izin verilmedi. Soruşturmayı sürdürmemiz engellendi. Hâlâ bakılması gereken çok şey var. Cevapsız sorular bulunuyor.”

“TRUMP ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURULDU”

Kent, Trump’ın İran politikasıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı:

“Başkan Trump Kasım Süleymani’yi öldürdükten sonra durdu. Çünkü İran rejimini doğrudan hedef almanın ters etki yaratacağını biliyordu. Donald Trump şu an kendini fiziksel bir tehdit altında hissediyor. Butler’daki suikast girişimi sadece bir başlangıçtı. Şimdi karşımızda Asif Merchant olayı var; güya İran tarafından Trump’a suikast düzenlemek için gönderilmiş bir isim. Ancak bu hikayenin resmi anlatısında devasa boşluklar var. Bu, Trump’ı ‘İran’la savaşa girmezsen güvende değilsin’ mesajıyla hizaya getirme çabasıdır. Ancak zamanla farklı bir baskı oluştu. Eğer istihbarat, medya ve bağışçı ağları üzerinde etkiliyseniz bir başkanı köşeye sıkıştırabilirsiniz.”



“SİSTEM DIŞINA İTİLİYORLAR”

Kent, İran’a karşı savaş karşıtı görüşlerin bastırıldığını öne sürerek şu değerlendirmede bulundu:

“İran’la savaş istemiyoruz diyenler sistem içinde baskı görüyor. Bu yapıyı sorgulayan herkes sistem dışına itilmeye çalışılıyor.

Eğer bu döngü kırılmazsa kimin seçildiğinin bir önemi kalmaz; politika aynı kalır.”