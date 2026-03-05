Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Ankara’da gerçekleştirilen sosyal konut kurasında teknik bir sorun yaşandığını açıkladı.

Kurada, sistem kaynaklı problem nedeniyle bazı konutların hak sahipleri belirlenemedi.

497 KONUT ETKİLENDİ

TOKİ tarafından vatandaşlara gönderilen bilgilendirme mesajında, 3 Mart’ta noter huzurunda yapılan çekilişte toplam 497 konut için hak sahibi belirlenemediği bildirildi.

Bu konutların 227’sinin şehit yakını ve gazi kontenjanında yer aldığı ve bu kategoriye başvuranların tamamının doğrudan hak sahibi sayıldığı belirtildi.

270 KONUT İÇİN YENİ KURA

Kalan 270 konutun hak sahiplerinin ise yeniden yapılacak kura çekimiyle belirleneceği açıklandı.

Çekilişin yarın saat 10.00’da noter huzurunda gerçekleştirileceği ve canlı yayınla izlenebileceği bildirildi.