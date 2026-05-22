Yeniçağ Gazetesi
22 Mayıs 2026 Cuma
Türk inşaat devi resmen iflas etti: Sektörde büyük yankı uyandırdı

İnşaat sektöründe 10 yıldır faaliyette olan Eskişehir merkezli ESVİLLA Prefabrik Hafif Çelik Yapı Sistemleri resmen iflas etti.

Süleyman Çay
Prefabrik ve hafif çelik yapı sektörünün bilinen markalarından biri olan Eskişehir merkezli ESVİLLA Prefabrik Hafif Çelik Yapı Sistemleri, içine düştüğü mali krizi aşamayarak iflas etti. Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 46701 sicil numarası ile kayıtlı olan dev şirketin mali dengelerini düzeltmek adına başvurduğu konkordato süreci mahkeme duvarına çarptı.

Eskişehir Ticaret Mahkemesi, şirketin ve ortaklarından Metin Sarıkaya’nın konkordato tasdik taleplerini reddederek şirketin iflasına hükmetti.

Hafif çelik yapılar, prefabrik evler, çelik konstrüksiyon yapılar ve sağlık yapıları sektörlerinde 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren şirketin davasında mahkeme nihai kararını verdi.

ESVİLLA Prefabrik Hafif Çelik Yapı Sistemleri İnşaat Nakliye Peyzaj Turizm Ticaret Limited Şirketi ve 13230098006 T.C. kimlik numaralı Metin Sarıkaya’nın konkordato tasdik talepleri tamamen reddedildi.

Şirketi alacaklı hacizlerine karşı koruyan tüm geçici ve kesin tedbir kararlarına 20 Mayıs 2026 günü saat 14.57 itibarıyla son verildi.

Tasdik talebinin reddiyle birlikte süreci yöneten konkordato komiserinin görevi sona erdi ve durum Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığına bildirildi.

Konkordato zırhının kaldırılmasının ardından mahkeme, İcra İflas Kanunu’nun (İİK) 308 ve 179. maddeleri uyarınca ESVİLLA Prefabrik’in resmen iflasına karar verdi.

Şirketin iflas tasfiye süreci 20 Mayıs 2026 saat 14.57 itibarıyla resmen açıldı ve tasfiyenin adi usulde yapılması için dosyası derhal Eskişehir İflas Müdürlüğüne gönderildi.

Karar, borçlu şirket yetkilisi Metin Sarıkaya, şirket vekilleri Av. Ahmet Karakocalı ve Av. Duygu Altın ile alacaklı vekillerinin yüzüne karşı okundu. Tarafların kararın tebliğ ve ilanından itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde istinaf mahkemesine itiraz etme hakkı bulunuyor.

İnşaat ve prefabrik sektöründeki artan maliyetler ve daralan piyasa koşullarının kurbanı olan ESVİLLA'nın iflası, Eskişehir iş dünyasında ve sektör temsilcilerinde büyük yankı uyandırdı.

