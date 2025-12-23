Terör ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarına devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, MASAK raporlarıyla tespit edilen banka hesap hareketleri, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarıyla terör örgütü IŞİD silahlı terör örgütü mensupları ile ailelerine, ‘infak, tevhide çağrı, kefaret, Suriye için, medrese infak yardımı, esir bacılar için yardım, darul erkam vs.’ açıklamalarıyla örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak IŞİD silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlamak suretiyle terörizmin finansmanı suçunu işlediklerine ve silahlı terör örgütünün Ankara yapılanmasında yer aldıklarına dair deliller elde edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri, şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine yönelik işlemlerine devam ediyor.