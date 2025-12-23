Türkiye bir sabaha daha operasyonla uyandı. "Suç gelirlerini aklama” iddiasıyla Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik ikinci operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden sisteme sokulduğu, bu paraların yazılımsal altyapılar ve finansal yönlendirmelerle izinin kaybettirilmeye çalışıldığı, PAYCO Elektronik Para altyapısı kullanılarak çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirkete aktarıldığını iddia etti.

Soruşturmanın ikinci aşamasında; Yazılım mühendisleri, IT personelleri, proje yöneticileri gibi teknik kadroların, elektronik para hesaplarının yönetimi, transfer zincirlerinin kurulması ve paranın gizlenmesi süreçlerinde aktif rol aldığı tespit edildi.

İstanbul merkezli olarak 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. İlk aşamayla birlikte toplam 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Geçen hafta 9 kişi soruşturmada tutuklanmıştı.