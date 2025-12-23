Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı Sakıncalı dizisinin finalinin ardından bir dizi için daha final kararı verildi. Bu kez de Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Selin Şekerci ve Şebnem Sönmez’in rol aldığı “Ben Leman” dizisi final kararı aldı. Fenomen dizi 13. bölümle ekrana veda edecek.

Urla’da çekilen dizinin ekibi final gibi bir bölüm çekmiş, tatile çıkmış ve yapım şirketinden gelecek haberi bekliyordu.

'SEKTÖRÜN ACIMASIZLIĞINI KONUŞABİLSEK!'

Sakıncalı dizisinin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Nihal Yalçın peş peşe gelen final kararlarına tepki gösterdi. Yalçın, 'Keşke romantize etmek, kabul etmek yerine bir araya gelebilip sektörün acımasızlığını konuşabilsek! Bu acımasızlığa nasıl direniriz bir yol bulabilsek' ifadelerini kullandı.

BEN LEMAN’IN KONUSU

Öğretmen Leman, yıllar sonra memleketine döner ve burada geçmişin gölgeleriyle yüzleşmeye mecbur kalır. Eski arkadaşları Şahika, Mine ve Suzi ile yeniden bir araya geldiğinde, önceden bastırılmış sırlar gün yüzüne çıkar. Kasabanın sakin atmosferinin ardında fırtınalı ilişkiler ve cesur hesaplaşmalar saklıdır. Dostluklar ve aşklar sınanırken, Leman’ın dönüşü tüm dengeleri altüst eder. Bu süreç, geçmişle barışmanın ne denli zor olduğunu samimi biçimde anlatır.